Ile Maurice: Deux radars en panne au port - Ramalingum Maistry met les points sur les i

«Sa dé radar leader l'opposition inn mentionné la péna okenn liaison avek trafik ladrog dan lépor.» Déclaration de Ramalingum Maistry, Chairman de la Mauritius Ports Authority (MPA) qui apportait des éclaircissements suivant la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition de mardi qui était axée sur la drogue. C'était lors d'une conférence de presse ce lundi après-midi 22 octobre.

En effet, Xavier-Luc Duval a révélé à l'Assemblée nationale que deux radars étaient en panne au port et ce, depuis plus d'un an. Une information dont n'était pas au courant le Premier ministre, Pravind Jugnauth. Lors de cette rencontre, le Chairman s'est attardé sur le fait que lesdits radars «n'ont rien à voir avec le contrôle des trafics illicites».

«Dabor noué na vessel trafic system kinn fer so létan. Nou inn pran aksion pou rémet enn nouvo system ki pou en ligne avec enn smart port ek avek vision gouvernman. Li kompran enn radar ek 2 scanner», a déclaré Ramalingum Maistry. D'ajouter que «enn scanner inn tomb en panne en août 2018 mé li pa pé koz okenn disfonksionman par rapor a bann bato ki rantré ek sorti. MPA éna kontrol lor tou».

Sécurité renforcée

Dans la foulée, le Chairman de la MPA a tenu à préciser que l'organisme travaille en collaboration avec plusieurs institutions dont l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), Mauritius Revenue Authority (MRA) et le ministère de la Pêche et de l'économie océanique, entre autres. «Nou pé fer tou pou renfors mesure sékirité.» Ramalingum Maistry a poursuivi en indiquant que «pas plus tard que la semaine dernière, un contrat a été alloué pour rehausser la sécurité sur le territoire portuaire. Une équipe de surveillance sous l'eau sera également d'actualité».

Aussi, a-t-il poursuivi, «depuis 2015, Maurice avec l'aide de l'Inde a eu d'autres patrouilleurs et de multiples saisies ont été faites. «Nou bann institutions éna volonté, nou éna ékipman sofistiké, sakenn pé zoué so rol. Nou éna drone également. Leader de l'opposition pé rod donn perseption ki péna okenn kontrol, mé nou pé investi boukou lors la parski nou an plin évolution. Nou pé vinn avek 'Vessel Traffic System' de Rs 50 millions pou kontrol lépor.»