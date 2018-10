Mali: Financement Projet Mali numérique - Adoption des projets de texte relatifs à la ratification de l'Accord de prêt

Au Mali, à Bamako, on a assisté à la création, dimanche 21 octobre, d'un nouveau front… Plus »

Sa réalisation permettra de doter les populations et l'administration de service de communication plus efficace, efficient et sécurisé.

Le Projet porte sur la construction de 817 km de câbles à fibre optique dans les localités de Mopti, Bankass, Bi, Tombouctou, Bamba, Gao, Goutchoum, Labbezanga ainsi que sur la fourniture des équipements de transmission de nœuds et sources d'alimentation associés à Mopti, Bondo, Bi, Bankass, Tombouctou, Kano, Bamba, Bourem, Gao, Goutchoum, Labbezanga et Fafa.

Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le dernier conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'Accord de prêt, signé à Beijing (Chine), le 28 septembre 2018, entre le Gouvernement de la République du Mali et la Banque Export-Import de Chine, pour le financement du Projet Mali numérique.

