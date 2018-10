Mali: Mairie du district de Bamako - 11, 760 millions FCFA de taxes collectées

Au Mali, à Bamako, on a assisté à la création, dimanche 21 octobre, d'un nouveau front… Plus »

S'exprimant à ce sujet, le Maire du District de Bamako Adama Sangaré a donné des indications. « En 2018, quatre millions de Maliens qui habitent à Bamako doivent payer chacun 3000 FCFA à la Mairie par an comme TDRL (Taxe de développement régional et local). En multipliant les 3000 FCFA par les 4 millions d'habitants, la Mairie recevra 12 milliards de FCFA, si tout le monde payait », précise-t-il. Avant de regretter : « seul 11.760.000 FCFA ont été payés sur les 12 milliards. L'assainissement de la ville de Bamako est la l'autre interrogation faite par les participants.

La directrice financière de la mairie du District, Mme Diawara Jeannette Bah, a procédé à la présentation des dispositions législatives et règlementaires du processus général d'élaboration et d'exécution du budget d'une collectivité territoriale.

Ce débat a été organisé par Groupe de suivi budgétaire Mali. Cette activité visait à informer et à sensibiliser l'ensemble des acteurs concernés afin qu'ils s'approprient le processus de préparation et d'exécution du budget. Toute chose qui facilitera leur participation aux prises de décisions relatives aux allocations.

Le maire central du district de Bamako. Adama Sangaré a mis à profit la tenue d'un débat public sur les allocations budgétaires des conseils régionaux et du District de Bamako pour dénoncer la faible mobilisation de la Taxe de développement régional et local (TDRL).

