Cote d'Ivoire: Sangafowa Coulibaly formel - "L'insécurité alimentaire sévère a disparu en Côte d'Ivoire"

Au cours de ces Jaad (Journées de l'administration agricole décentralisée) 2018, Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre de l'agriculture et du développement rural, a fait le bilan, les résultats obtenus et surtout les défis qui restent à relever par son département, bien entendu, avec le concours des partenaires. A travers des chiffres, plus éloquents que mille discours, l'émissaire du gouvernement a fait le grand déballage des performances réalisées par la Côte d'Ivoire grâces au travail des producteurs à qui, du reste, il a demandé au public présent de leur rendre l'hommage qu'il mérite.

C'est ainsi qu'au titre de la production agricole, a-t-il avoué, au démarrage du Programme national d'investissement agricole (Pnia) en 2012, les productions vivrières de la Côte d'Ivoire étaient de 12 millions de tonnes. « En 2018, nous sommes passés à 18 millions de tonnes. Soit une progression de plus de 50% », s'est-il réjoui. Sur la même période, a-t-il poursuivi, les principales cultures de rentes que sont le café, le cacao, l'anacarde, l'hévéas, etc., la Côte d'Ivoire est passé de 5 millions de tonnes en 2012 à près de 8 millions de tonnes aujourd'hui. Soit un total de 26 millions de tonnes de productions. « Soit plus d'un millions de tonnes de productions par habitant », a-t-il précisé. Par rapport à cette performance, selon les révélations du ministre sangafowa Coulybaly, un groupe d'experts a même classé la Côte d'Ivoire dans le Top 3 des pays africains les plus valorisés par des investisseurs privés avec le secteur agricole comme première destination. « Déjà en 2015, c'est la célèbre Tin-tang britannique, une firme spécialisée dans l'analyse des opportunités d'investissements qui classait le secteur agricole de la Côte d'Ivoire à la première place des secteurs agricoles les plus dynamiques en Afrique au Sud du Sahara », a-t-il révélé avec fierté.

Ces performances agricoles ne pouvaient qu'avoir des impacts positifs sur les populations. C'est ainsi que le ministre de l'agriculture et du développement rural a fait l'heureux constat que l'impact sur la sécurité alimentaire montre bien que la prévalence de celle-ci a fortement baissé. Passant, a-t-il noté, de 12,6% en 2009 à 10,8% en 2018. Et d'informer surtout que la forme sévère de l'insécurité alimentaire dont le taux était à 3% avant la mise en œuvre du Pnia est maintenant tombée à 0,1%. C'est alors qu'il a affirmé qu'avec la mise en œuvre du Pnia, l'insécurité alimentaire sévère a carrément disparu de la Côte d'Ivoire.

Ces performances agricoles ont aussi eu des retombées non négligeables au plan social et économique. On apprendra, de la part de Mamadou Sangafowa Coulibaly, que le total des revenus captés par le monde agricole est passé de 3,400 milliards de FCfa en 2012 à 6,400 milliards en 2017. Soit un taux de production de 87%. Côté emplois, les chiffres sont tout aussi impressionnants. Il informera que les emplois générés dans le milieu rural, sur cette période, sont estimés à plus de 1 800 000 emplois. C'est bien évidemment que ces résultats ont inversé la courbe de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Puisque c'est pour la première fois depuis 1998, a-t-il souligné, que le taux de pauvreté a enregistré une baisse en milieu rural, qui est passée de 62% en 2008 à 56,8% en 2015. « Tenez-vous, le taux général de baisse de la pauvreté dans notre pays s'est opéré, pour la première fois, en milieu rural », a-t-il martelé.

Le Pnia, qui est une trouvaille du ministre de l'agriculture et du développement rural pour booster l'agriculture ivoirienne, a également permis la mise en œuvre de plusieurs projets qui ont été réalisés dans les régions où se sont tenues ces Jaad 2018. Le ministre a cité, entre autres, le Projet d'appui à la promotion agricole et à la commercialisation (Propacom) financé par le Fida, l'Etat et les bénéficiaires pour un montant de plus de 13 milliards de FCfa, le Projet d'appui au secteur agricole (Psac) financé par la Banque mondiale, l'Etat et les bénéficiaires à hauteur de plus de 72 milliards de FCfa, du Projet d'aménagement hydro-agricole de M'Bahiakro financé par le Boad, le Fonds kowétien, l'Etat et les bénéficiaires à hauteur de plus de 14 milliards de FCfa, du Projet d'appui à la relance de la filière avicole de Côte d'Ivoire (Parfaci) financé par le C2D (Contrat de désendettement et de développement) à hauteur de plus de 16 milliards de FCfa, pour ne citer que ceux-là.

C'est donc pour consolider tous ces projets et les rendre encore plus performants, a-t-il avoué, qu'il a procédé à la remise de dons et de matériels agricoles pour un montant de plus de 102 millions de FCfa. Par contre, les trois centres de prestations de service agricole motorisé ont été financés à plus 700 millions de FCfa. Quant aux matériels roulants destinés à l'administration agricole pour plus d'efficacité sur le terrain, ils ont coûté plus de 212 millions de FCfa. « Le total de ces appuis s'élève à plus d'un milliard de FCfa », a dit, le ministre.

Face au succès du Pnia 1, le ministre de l'agriculture et du développement rural a mis en place le Pnia 2 qui va permettre la transformation structurelle de l'économie agricole de la Côte d'Ivoire. Pour atteindre cet objectif, le ministère a décidé d'installer 9 Pôles agro-industriels dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, lors du Jaad 2018, il s'est rendu, ce 19 octobre, à Koubi, un village de la sous-préfecture de Tiébissou, pour lancer les travaux de ce Pôle agro-industriel qui est financé par la Bad, l'Etat et les bénéficiaires à hauteur de plus de 81 milliards de FCfa. Dans ce Pnia 2, plusieurs autres projets sont prévus dans les régions du Bélier, de l'Iffou, du Hambol et du Gbêkê à hauteur de 247 milliards de FCfa.

Pour conclure, il a, au nom de toute la grande famille agricole, traduit toutes leurs reconnaissances au Président de la République, Alassane Ouattara, ainsi qu'au Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly.