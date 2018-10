Cote d'Ivoire: Université Charles Louis de... Montesquieu - Le centre d'incubation à N'douci cambriolé

Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korhogo, les cinq localités qui vont abriter les… Plus »

Le candidat déclaré avait alors expliqué qu'il s'agit d'un système de décentralisation très poussé qui va s'appuyer sur les plus hautes autorités administratives locales (préfets de région, notamment), les maires qui devront être résidents, la chefferie, ainsi que sur «des ministres-gouverneurs» qui auront pour mission de remonter, aux Conseils des ministres, les informations de proximité et les problèmes des populations.

Il faut rappeler que Pr Urbain Amoa a été le promoteur du «Festival de la route des Reines et des Rois». De 2003 à 2014, il a mis à profit cette tribune culturelle d'envergure internationale pour exposer au grand jour, les recherches qu'il a menées, pendant plus d'une dizaine d'années, sur la royauté et les systèmes de gouvernance de l'Afrique traditionnelle.

