Afrique de l'Est: Prison - Formation sur les applications technologiques à l'intention d'une délégation de l'EAC

La nouvelle équipe mise en place par le président Paul Kagame consacre 50% de postes aux femmes et 50% aux… Plus »

Plusieurs thèmes seront abordés dont le programme de réduction de risques, les équipements de fouille, les procédures de 'procurement', le programme dynamique de sécurité, et les droits humains en prison. Les personnes ressources sont les cadres supérieurs du département de la prison et de la Commission des Droits de l'homme.

Lors de la formation, les participants se familiariseront avec l'utilisation de la technologie dans le cadre des exercices de fouilles des détenues tels que détecteur de téléphones mobiles, drones, et caméra GoPro. Ils apprendront aussi comment gérer une prison ouverte, comment avoir recours aux chiens renifleurs, et les procédures de 'procurement'.

La délégation comprend M. Didacus Kaguta, EAC Peace and Security Officer ; M. Richard Karamagi, Procurement Officer ; Mme Barbara Kaboha, Programme Assistant à l'EAC ; M. Joseph Ngaira, Commissaire des Prisons du Kenya ; Mme Jane Njuga, Assistant Director Regional au Kenya ; et Mme Tusekile Mwaisabile, Commissaire des Prisons en Tanzanie.

Une délégation de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) suit du 22 au 26 octobre 2018 une formation axée sur les applications technologiques sur le 'procurement' et la sécurité à la Prison Training School de Beau Bassin. Six Senior Officer Cadet et le Communication Officer du département des Prisons bénéficient également de la formation.

Copyright © 2018 Government of Mauritius. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.