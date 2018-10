Maroc: Rabat et Madrid favorables à une migration légale, ordonnée et rationnelle

Cette réunion s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc en Espagne, Mme Karima Benyaich, du wali, directeur de l'immigration et de la surveillance des frontières, Khalid Zerouali et du wali, directeur général de la coopération internationale, Mohamed Moufakkir.

Le ministre espagnol a fait savoir qu'Abdelouafi Laftit lui a transmis les remerciements de S.M le Roi Mohammed VI au Roi Felipe VI et au chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, pour les efforts de l'Espagne visant à rapprocher les préoccupations du Maroc en matière migratoire de l'Union européenne et à l'inciter à assumer avec plus d'intensité la coopération avec le Royaume dans ce domaine.

"Le Maroc est et doit rester un partenaire privilégié et c'est dans ce sens que nous avançons", a dit Fernando Grande-Marlaska.

Il a relevé, dans ce sens, que les deux Royaumes sont pour une migration légale, ordonnée et rationnelle, dans le cadre d'une coopération d'égal à égal, ajoutant que l'Espagne est convaincue de la nécessité du renforcement de la coopération de l'Union européenne avec le Maroc dans le but de concrétiser cet objectif.

