Angola: Le pays attend la ratification des droits civils et politiques

Luanda — Quatre conventions internationales relatives aux droits de l'homme ont été signées par l'Angola et sont en attente de ratification, a déclaré lundi à Luanda la secrétaire d'Etat angolaise aux Droits de l'Homme et à la Citoyenneté, Ana Celeste Januário.

Il s'agit du deuxième Protocole facultatif à la Convention sur les droits civils et politiques relatif à l'abolition de la peine de mort, signé par le pays en 2013, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (2013) et la Convention contre la torture et autres crimes cruels et inhumains ou dégradants (2013).

L'Angola a également signé l'accord sur la protection des personnes et les disparitions forcées, selon la Secrétaire d'Etat qui intervenait à une table ronde sur la ratification des conventions internationales relatives aux droits de l'homme, promue par le Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme.

En matière de droits de l'homme, il existe neuf principaux traités internationaux, dont quatre ont déjà été signés par l'Angola. Le droit des traités internationaux établit le Président de la République comme l'entité compétente pour promulguer de tels règlements, après approbation de l'Assemblée nationale.

Selon Ana Celeste Januário, le thème des droits de l'homme, en tant que question transversale, constitue une priorité dans l'agenda de l'État angolais.

Il a défendu la nécessité de comprendre que les instruments relatifs aux droits de l'homme constituent un ensemble de ressources pour des actions dans ce domaine.

L'année où la Déclaration universelle des droits de l'homme complète ses 70 ans d'existence, l'Angola, en tant que membre du Conseil des droits de l'homme et des Nations Unies, a déclaré qu'il était temps de réaffirmer son attachement au programme de promotion et de protection des droits de l'homme.

En tant que membre de la Communauté de l'Afrique australe (SADC), de l'Union africaine (UA) et des Nations Unies, le pays est tenu au strict respect des principes des droits de l'homme.

L'Angola se présentera dans les prochains jours à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples pour défendre deux rapports, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la mise en œuvre du Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique.

La table ronde a porté sur la ratification des principales conventions internationales relatives aux droits de l'homme et sur l'importance des traités internationaux.