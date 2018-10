Angola: La réglementation des médias est nécessaire - Le ministre João Melo

Luanda — Les médias doivent être réglementés pour le bon exercice de la citoyenneté, a souligné lundi à Luanda le ministre du secteur, João Melo.

De cette façon, il a salué l'importance des organes et structures telles que la Plate-forme des Entités réglementaires de la Communication Sociale des pays et territoires de langue portugaise, dont les professionnels se réunissent à Luanda pour analyser des questions liées à la communication, liberté et réglementation.

Selon João Melo, le fait que la communication soit une activité de la vie des êtres humains est nécessairement liée à des questions fondamentales telles que la liberté et la responsabilité.

S'exprimant à l'ouverture de la VIIe rencontre de la PER, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, il a dit que c'était sur la base des principes et critères de liberté et responsabilité que des hommes s'organisent et se maintiennent des relations au cours de l'histoire les uns aux autres.

Il fait valoir que cela crée non seulement un sentiment de profonde responsabilité de la part des professionnels des médias, mais également une obligation de rechercher des moyens d'autoréguler l'activité qu'ils exercent.

Citant un théoricien, il a souligné que, lorsque les professionnels de la communication ne sont pas en mesure d'autoréguler de manière responsable leur activité, l'État doit nécessairement intervenir dans ce chapitre.

Pour eux, lorsque l'État intervient pour réglementer les médias, la tendance ou la tentation qui peut exister est de réglementer de manière à privilégier les points de vue des intérêts plus administratifs et politiques et non les intérêts et l'activité de communication proprement dite.

Il s'est félicité des organismes de régulation de la communication sociale des pays et territoires de langue portugaise (PER), réunis à Luanda, à l'exception du Brésil, où le discours sur la non-régulation de la communication est hégémonique.

La PER a été créée le 22 octobre 2009 à Lisbonne (Portugal) et a pour vocation de servir de forum de discussion et de coopération, d'échange d'informations et de recherche sur des questions liées à la réglementation des médias.

Ce protocole fondateur a été signé par les régulateurs des médias du Portugal, du Mozambique, de l'Angola, de Sao Tomé-et-Principe, du Cap-Vert et du Timor oriental.

Le thème principal de cette VIIe réunion, qui s'achèvera le 28 de cette année, est "Médias, genre et réglementation et questions de complémentarité liées à la communication, à la liberté et à la réglementation, aux femmes et aux médias.