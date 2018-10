Angola: Le Parlement veut un journalisme au service de la justice

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, a appelé lundi, à Luanda, les professionnels des médias à exercer un journalisme au service de la justice, des droits de l'homme et selon des principes consensuels.

Compte tenu de l'influence politique, sociale et culturelle, de la complexité des moyens et des organes et de la nécessité de garantir le pluralisme des opinions, il a souligné que les médias devaient obéir à des règles et principes consensuels afin que leur mission ne compromette pas la dignité de la personne humaine.

Fernando da Piedade Dias dos Santos intervenait à la cérémonie d'ouverture de la 7e rencontre de la Plate-forme des entités de régulation des médias sociaux des pays et territoires de langue portugaise (PER), qui se tient dans la capitale angolaise jusqu'au 28 de ce mois.

Le président du Parlement angolais a plaidé pour la nécessité d'un journalisme privilégiant le respect des valeurs patriotiques, éthiques, morales, civiques et culturelles, étant donné que les peuples et les nations se connaissent et interagissent de plus en plus à travers les organes de communication et des réseaux sociaux.

Il a fait savoir que le Pouvoir exécutif et le pouvoir législatif matérialisaient des politiques et mesures garantissant l'accès de tous les Angolais à une information rigoureuse, exempte, plurielle et responsable, avec l'intervention d'instances de réglementation et d'autorégulation qui assurent le respect des droits, libertés et garanties individuelles des citoyens.

Le président du Parlement a mis en exergue, à cet égard, un ensemble de mesures juridiques approuvées par l'État angolais concernant l'exercice de la radio, de la radiodiffusion et de la télévision, ainsi que la création de l'Entité réglementaire de la communication sociale (ERCA), chargée de réglementer et de superviser tous les organes, y compris les médias en ligne.

Le président de l'Assemblée nationale a également souligné la nécessité de promouvoir la production et la circulation dans les espaces médiatiques de contenus numériques et multimédias liés à des identités socioculturelles spécifiques.

"Nous devons revitaliser nos industries culturelles et créatives, ainsi que promouvoir la création de nouvelles chaînes et de nouveaux services de distribution", a-t-il indiqué.

En ce qui concerne la PER, le président de l'Assemblée nationale considère qu'il s'agit d'un forum d'échange d'informations importantes, et pouvant l'ERCA, en tant qu'organe chargé de faire les premiers pas dans ces fonctions, profiter des expériences qui lui permettront de mieux acheminer et de remplir efficacement la mission pour laquelle elle a été créé.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Assemblée nationale à joindre ses efforts pour faire de la plate-forme des Entités régulatrices de la communication sociale des pays et territoires de langue portugaise un espace pour l'exercice de la citoyenneté participative et la défense de la liberté d'expression.

La PER a été créé le 22 octobre 2009 à Lisbonne (Portugal) et a pour vocation de servir de forum de discussion et de coopération, d'échange d'informations et de recherche sur des questions liées à la réglementation des médias.

Ce protocole fondateur a été signé par les régulateurs des médias du Portugal, du Mozambique, de l'Angola, de Sao Tomé-et-Principe, du Cap-Vert et du Timor oriental.

Le thème principal de cette VIIe réunion, qui s'achève le 28 de cette année, est "Médias, genre et réglementation et en complémentarité».