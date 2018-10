Comores: Retour à la normale à Mutsumudu, les autorités enquêtent

Sur l'île d'Anjouan aux Comores, c'est un retour progressif à la normale pour les habitants de la capitale insulaire Mutsamudu. Samedi, l'armée a repris le contrôle de la médina dans laquelle des jeunes armés étaient retranchés depuis six jours. Ils dénonçaient la politique du président Azali Assoumani. Après une semaine de barricades et de blocus, les habitants de Mutsamudu reprennent leurs habitudes.

Quand on s'est réveillé lundi dernier, on ne pouvait pas venir travailler. Les gendarmes avaient tout bloqué parce que des gens avaient pris le contrôle de notre capitale. Quand on a su ça, on est resté chez nous. On n'a pas pu bouger durant une semaine complète. Aujourd'hui, on a pu sortir et reprendre notre activité. Grâce à Dieu, on voit que les gens sont revenus dans la capitale. On peut travailler dans le calme, il n'y a aucun problème.