Angola: Ligue des champions - Primeiro de Agosto pour écrire l'histoire

[1] En Coupe de la Confédération, Primeiro de Maio en et Petro Atletico Luanda en 1997. En Coupe des vainqueurs de coupe, Primeiro de Agosto en 1998 et Interclube en 2001.

Le portier n'est toutefois pas le seul atout du champion d'Angola et actuel leader au classement de la Girabola (première division nationale). Le club omnisports peut aussi compter sur le talent de son milieu offensif Geraldo, passé par le Brésil, et la solidarité d'un groupe très largement composé de joueurs locaux (deux Congolais et trois Nigérians complètent l'effectif). Le tout est chapeauté par un Manojlovic qui a effectué une partie significative de sa carrière au Portugal et en Angola.

En quarts de finale, « Os Rubro e Negros », les « Rouges et Noirs », avaient décroché leur qualification grâce aux exploits du gardien de but Adao "Tony" Cabaça. Ce dernier avait notamment arrêté deux penalties face aux « Corbeaux ».

