Tunisie: Nutrition infantile en milieu scolaire - Cinquante pays échangent leur expérience à Tunis sur les défis à relever

Le 20e Forum mondial sur l'alimentation se tient jusqu'au 25 octobre en Tunisie. Il rassemble des représentants gouvernementaux, du secteur privé, des agences de l'ONU ainsi que des universitaires et chercheurs qui se penchent sur des programmes nationaux de repas scolaires, la sécurité alimentaire et nutritionnelle et leurs multiples avantages sur le plan social.

Organisée par Global child nutrition foundation et le Centre d'excellence contre la faim du Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM), la rencontre est un haut lieu d'échange d'informations et de partage de connaissances techniques susceptibles d'aider les pays concernés en matière de programme d'alimentation scolaire. Il va permettre aux trois cents participants de promouvoir la coopération entre leur pays dans ce domaine.

Lors de ce forum, le directeur exécutif de la Fondation mondiale sur la nutrition infantile, Arlene Mitchell, a évoqué son importance, qualifié de plus grande conférence internationale annuelle dans le monde sur l'alimentation scolaire. « Le forum vise à faire le point des questions relatives à la nutrition infantile dans le monde, à promouvoir la coopération entre les nations et à encourager les pays à développer et améliorer les programmes de nutrition scolaire qui rapportent de multiples avantages et contribuent à atteindre les objectifs du développement durable », a-t-il indiqué dans un communiqué. « C'est également une occasion d'attirer l'attention du public sur les défis auxquels les enfants sont confrontés dans le monde face à une nutrition saine et aussi de partager des expériences et des instruments pour faire face à ces défis », a expliqué Arlene Mitchell. Il a ajouté que cette rencontre est « une opportunité de focaliser l'attention sur les défis auxquels les enfants sont confrontés dans le monde en matière de nutrition saine ».

De son côté, le directeur du Centre d'excellence contre la faim du PAM, Daniel Balaban, a signifié que les programmes d'alimentation scolaire ont le pouvoir de débloquer de multiples avantages pour les écoliers, leurs communautés et leur pays tout entier. « Ce rassemblement annuel de hauts responsables (... ) pour discuter des stratégies visant à renforcer l'alimentation scolaire se traduit par un engagement gouvernemental plus fort en faveur de l'alimentation scolaire, par des retombées positives sur l'éducation, la santé et les indicateurs socio-économiques », a-t-il estimé.

En marge du forum, les participants vont visiter des établissements scolaires pour se rendre compte de la qualité d'aliments donnés aux enfants et assister directement au programme de repas scolaire en Tunisie dont bénéficient environ deux cent soixant mille enfants au sein de deux mille cinq cents écoles.

Notons que le forum mondial sur la nutrition infantile se tient chaque année dans un pays différent.