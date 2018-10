Soudan: Al-Sissi doit arriver à Khartoum Jeudi

Khartoum — - Le Président égyptien Abdul-Fatah Al-Sissi se rendra Jeudi à Khartoum pour une visite de deux jours au cours de laquelle il s'entretiendra avec le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, dans le cadre du Comité Présidentiel Supérieur Conjoint Soudano-égyptien.

La réunion du Comité Présidentiel Supérieur sera précédée de réunions du Comité Technique et Ministériel Conjoint et d'une réunion Consultative entre les Ministres des Affaires Etrangères et les Présidents du Service de Renseignement et de Sécurité des deux pays.

Le Programme de la Délégation égyptienne comprenait une rencontre entre Hommes d'Affaires Soudanais et Egyptiens et la tenue d'une Exposition sur les Médicaments et les Fournitures Médicales.

L'Ambassadeur du Soudan au Caire, Abdul-Mahmoud Abdul-Haleem[SO1] , a déclaré que la réunion examinerait les moyens de Renforcer les Relations Bilatérales et les problèmes Régionaux d'Intérêt Commun.

Il a évoqué l'Accord des Présidents Al-Bashir et Al-Sissi sur la Formulation d'une Matrice pour la mise en œuvre des Projets Convenus.