Soudan: Moutaz - Le Budget vise à résoudre la rareté d'argent et à maintenir le soutien

Khartoum — Le Premier ministre national, ministre des Finances et la Planification économique, Moutaz Moussa a indiqué que les indicateurs du budget de l'année 2019 étaient à la suite d'examen profond de la situation de macro-économie.

En s'adressant ce lundi à la réunion du Conseil des ministres qui a été consacrée sur la situation de la macro-économie et la vision de la réforme et les indicateurs du budget de l'année 2019, Moussa a souligné que les ressources du Soudan disponibles pourraient conduire à un pourcentage de renaissance de 10% comme moyen annuel.

Il a affirmé que le Soudan peut prendre sa place parmi les principales économies entre 10 et 15 ans et que cela nécessite des politiques prometteuses et une bonne gestion et le suivi d'un programme de long terme sur la réforme économique.

Il a souligné que le budget vise à la stabilité du taux de change et a s'acquitter a la rareté d'argent à travers des procédures relatives à l'augmentation des revenus et réduction des dépenses inutiles et le maintien du soutien.