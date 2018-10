Soudan: Appel à renforcer les efforts de l'investissement dans la gomme arabique

- Le secrétaire général du conseil du gomme arabique, Dr. Abdul Majid Abdul Qadir a appelé à l'investissement dans la gomme arabique ainsi qu'à renforcer les efforts et la coopération entre les organismes œuvrant dans le domaine de la gomme arabique, d'autant que la ceinture de gomme s'étend jusqu'à 500 000 kilomètres carrés de l'Ethiopie à l'est, Afrique centrale et Tchad à l'ouest.

Dans l'atelier sur la situation actuelle de la gomme arabique au Soudan et les perspectives d'avenir organisé par la Fondation du Soudan en coopération avec le conseil du gomme arabique, Abdul Majid a affirmé l'importance des méthodes modernes dans la production de gomme et de la mise à disposition de personnel qualifié pour accroître la productivité, et passé en revue les avantages de gomme pour des aliments et des médicaments. Fin Tahani