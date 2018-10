Soudan: Au Darfour, la mise en œuvre de l'accord de paix se poursuit à un rythme lent (ONU et UA)

Concernant la restructuration de la MINUAD, Jeremiah Mamabolo a informé le Conseil de sécurité du déménagement du quartier général de l'opération conjointe d'El Fasher vers Zalingei. Il a indiqué que la MINUAD est dans les temps pour réduire sa composante militaire de 4685 personnes et sa composante civile de 1184 personnes d'ici fin juin 2019. Cinq sites de l'opération conjointe devraient également fermer ce mois-ci et cinq autres d'ici la fin de l'année.

Si la situation sécuritaire au Darfour reste relativement calme, la MINUAD a enregistré une hausse des tensions entre éleveurs et agriculteurs - principalement des personnes déplacées et rapatriées - sur la question des terres et des ressources.

« De toute évidence, Abdul Wahid Nour préfère la belligérance et la lutte armée à la cessation des hostilités et au processus politique », a déclaré Jeremiah Mamabolo, qui estime très improbable une participation du leader de la SLA au processus de paix.

Jeremiah Mamabolo continue de discuter avec le gouvernement soudanais et les mouvements non-signataires en appui du Groupe de mise en œuvre de haut niveau de l'UA sur le Soudan, pour surmonter leurs différences. L'objectif est qu'ils se mettent d'accord pour signer un cadre de pré-négociation qui faciliterait une cessation des hostilités et la reprise des négociations politiques.

S'exprimant par visioconférence devant le Conseil de sécurité, le Représentant spécial conjoint de l'UA et de l'ONU a indiqué que la mise en œuvre du Document de Doha pour la paix au Darfour se poursuit à un rythme lent, cette dernière étant minée par des contraintes de capacités et de ressources.

Copyright © 2018 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.