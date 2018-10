Libye: Le viol infligé aux hommes en prison utilisé comme arme de guerre

Le film emboîte le pas de deux militants libyens des droits de l'homme qui vivent en Tunisie et qui ont eux-mêmes été victimes de ces violences. Pour eux, le viol en Libye est un crime silencieux et ceux qui en témoignent disparaissent ou sont contraints à l'exil.

Kadhafistes et révolutionnaires ont tous deux eu recours à ces pratiques pour anéantir et humilier l'autre, en utilisant systématiquement des méthodes atroces.

En Libye, depuis 2011, des informations dispersées et des rumeurs circulent sur le viol des hommes emprisonnés utilisé comme arme de guerre. Ces informations n'ont toutefois jamais été vraiment étayées. Des associations et des militants des droits de l'homme ont travaillé sur le sujet mais les témoins se murent dans le silence par peur de représailles. Un film documentaire qui sera diffusé mardi 23 octobre, sur Arte, la chaîne de télévision franco-allemande, traite de cette question très sensible. On y entend, pour la première fois, publiquement, des hommes qui témoignent.

