Congo-Kinshasa: L'armée nationale impuissante face aux rebelles

Luanda évoque des questions de sécurisation de la zone et de stabilisation du pays. Cette opération… Plus »

"La situation que nous vivons à Beni est grave. Parce qu'aucun assaillant n'a été capturé. Donc on ne sait pas vraiment par qui on est attaqué dans cette ville. En fait, s'ils étaient des rebelles, ils n'iraient pas s'attaquer à la population de Beni. Ils iraient s'attaquer plutôt aux Ougandais comme eux. Parce qu'ils sont les ennemis du gouvernement ougandais et non pas du gouvernement congolais. Certains députés parlent plutôt d'une complicité interne même au sein de l'armée", soutient Freddy Mbayahi, le vice-président de la société civile de Mangina-Mabalako, une ville située à une trentaine de kilomètres de Beni.

Mais la tâche s'avère difficile, en raison du mode opératoire de ces rebelles. Selon Mak Hazukay, porte-parole militaire de l'opération Sokola 1 des FARDC à Beni, "malheureusement, l'ennemi contourne nos positions de temps à autre pour faire ce qu'il fait. Mais ça va. La situation est calme. Nous avons toujours pris les précautions pour éviter le pire. Mais lorsqu'on contourne les positions des militaires et on s'attaque à la population civile, c'est du terrorisme."

Copyright © 2018 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.