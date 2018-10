Cameroun: Septième mandat pour Paul Biya

La victoire de Paul Biya suscite choc et déception dans l'opposition qui n'aura pas pu et su se fixer sur une candidature unique contre le Vieux Lion. Albert Elimbi Lobé, homme politique et ex-conseil municipal du SDF, aura passé ces derniers mois à se battre mais en vain pour une candidature unique de l'opposition.

Maurice Kamto s'étant auto-proclamé élu bien avant, Roger Youmbi Fansi estime que ce candidat doit être en train de regretter son acte : "On appelle ça une erreur. Je pense qu'il regrette d'avoir fait ça. Parce qu'en fait, à 24 heures des élection, si tu ne veux pas faire des troubles, tu ne peux pas faire ce genre de déclaration. On a beaucoup de respect pour lui, pour le travail qu'il a fait pour le Cameroun, mais je crois que là il s'est vraiment trompé."

Pour son camp politique, c'est une victoire sur l'opposition et sur la communauté internationale restées ces derniers mois très critiques sur Paul Biya et son régime.

