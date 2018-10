Cote d'Ivoire: Action sociale - La Fondation Freesias annonce la prise en charge de 100 familles démunies sur 1 an

La Fondation Freesias à travers la grande tombola dénommée « Mi Wossoufouet » lancée le 20 octobre, à Abidjan II-Plateaux les Vallons, va soutenir 100 familles démunies sur une période d'un an pour la première phase de cette opération de solidarité.

L'information a été donnée par Mme Blandine Andrée Dahouet, présidente de la Fondation Freesias, à l'occasion de la cérémonie du lancement de ladite tombola. « La famille étant le creuset de l'écologie humaine, il est important de rendre heureux tout être humain.

Ainsi, pour la Fondation Freesias, la promotion de la famille à travers des actes de solidarité pour garantir sa dignité s'imposait depuis longtemps à nous.

D'où l'intérêt de cette grande tombola pour soutenir des familles désœuvrées», a-t-elle d'emblée situé l'importance de cet acte. Avant de solliciter l'appui des uns et des autres pour sa parfaite réussite.

«Par l'achat d'un ticket de 500 F Cfa, non seulement vous gagnez un lot, mais vous participez efficacement à préserver le cadre de vie de plusieurs familles en Côte d'Ivoire.

Votre adhésion, nous permettra à moyen et long termes à accroître le nombre de familles à soutenir matériellement et financièrement», a-t-elle exhorté. Et d'ajouter que chacune des 100 familles percevra sur un an entre 30 000 et 100.000 F Cfa chaque mois pour lui permettre de réaliser des projets et se prendre en charge.

M. Zouan Zokou Robert, directeur des ressources humaines au ministère de la Ville qui représentait le ministre Albert Amichia François, a, pour sa part, salué l'initiative qui, selon lui, cadre avec les objectifs de son département ministériel.

« Promouvoir la famille, prôner la solidarité et lutter contre la pauvreté correspondent à certaines des attributions du ministère de la Ville.

Notamment, la lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain et l'élaboration de dispositifs et de plans d'actions pour l'insertion des publics fragiles.

C'est pourquoi le ministère salue et adhère à l'initiative de la tombola qui prolonge, à n'en point douter, les efforts du gouvernement en matière de lutte contre les disparités sociales », a-t-il indiqué.

La tombola supervisée par Me Kouadio Tiacoh Jean François qui a débuté le samedi 20 octobre, prendra fin le 31 janvier 2019. Le premier tirage se fera fin novembre et le second le 7 février. Plusieurs lots sont en jeu dont une voiture, des motos, des tricycles, des congélateurs, des billets d'avion, des gazinières, des tablettes, etc.