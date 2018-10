Sénégal: TER - Alstom a commencé à expédier les 15 trains

Cité dans le communiqué, Raphael Bernardelli, responsable Afrique du Nord et centrale chez Alstom, a déclaré : Le départ des trains Coradia pour Dakar vient couronner la réussite des essais menés à Reichshoffen. Cet événement témoigne de l'engagement dont font preuve toutes les équipes Alstom pour satisfaire les besoins et les attentes de nos clients".

Le site Alstom de Reichshoffen se charge de la fabrication et de la validation des trains tandis que cinq autres sites en France sont impliqués dans le projet : Saint-Ouen pour le design, Le Creusot pour les bogies, Ornans pour les moteurs et alternateurs, Tarbes pour le système de traction et Villeurbanne pour les systèmes IT embarqués et l'information voyageurs.

Le communiqué souligne qu'Alstom et ses fournisseurs ont mobilisé plus de 4 000 employés pour la fabrication de ces trains Coradia Polyvalent destinés au Sénégal.

Le train Coradia Polyvalent destiné au Sénégal est un train à grandes lignes bimodes (diesel et électrique - 25 kV), qui circule à une vitesse de 160 km/h. D'une longueur totale de 72 mètres, ce train de quatre voitures peut accueillir jusqu'à 531 passagers répartis entre la première classe et la seconde classe.

La même source ajoute que les bogies et les voitures seront de nouveau assemblés sur le site de maintenance du matériel roulant dans le dépôt de Colobane, avant le lancement des essais statiques et dynamiques.

