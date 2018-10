Cote d'Ivoire: BTS 2018 - 53% de filles admissibles contre 47% de garçons

document

POINT DE PRESSE RELATIF AUX RÉSULTATS DU BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR (BTS), SESSION 2018

Mesdames et Messieurs les journalistes,

Je voudrais vous remercier pour votre présence à ce point presse relatif à la proclamation officielle des résultats du Brevet de Technicien Supérieur (BTS), session 2018, et vous souhaiter la bienvenue à mon Cabinet.

J'ai tenu à annoncer moi-même les résultats de cet examen national car le BTS, pour nous, est un diplôme important qui doit permettre à ses détenteurs d'accéder au marché de l'emploi.

Pour la session 2018, les épreuves orales ont eu lieu du 27 août au 1er septembre dans les 11 villes retenues cette année pour abriter des centres d'examen. Ensuite, du 03 au 08 septembre ont eu lieu les épreuves écrites puis nous avons terminé par les épreuves pratiques du 10 au 15 septembre. Ces épreuves se sont bien déroulées dans les 84 centres répartis sur l'ensemble du territoire national.

L'ORGANISATION

Concernant l'organisation, je voudrais féliciter le comité ad hoc dénommé CO-BTS 2018 que j'ai mis en place après ma nomination à la tête du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et qui a organisé cette session 2018 du BTS. Nous l'avons voulu ainsi parce que nous avons comme objectif de délivrer des diplômes du Brevet de Technicien Supérieur qui soient en phase avec les standards internationaux. Je voudrais donc témoigner toute ma gratitude au Ministre Saliou Touré, président de ce comité et à son équipe.

Le bon déroulement de la session 2018 est aussi le fruit de l'engagement et du sens de la responsabilité de tous les acteurs et partenaires de notre système d'enseignement supérieur. En effet, aucun incident susceptible d'entacher la régularité de l'organisation ou la crédibilité de l'évaluation n'a été signalé dans les 66 centres à Abidjan et 18 centres à l'intérieur du pays répartis dans les villes d'Abengourou, Adzopé, Bouaké, Daloa, Daoukro, Dimbokro, Gagnoa, Korhogo, San Pedro et Yamoussoukro.

LES RÉSULTATS

Sur 44 658 candidats inscrits, 44 069 étaient présents. 25 027 candidats ont été déclarés admissibles, soit un taux d'admissibilité de 57 %.

La répartition des admis par spécialité est la suivante :

- Industriel : 6479 admissibles sur 12471 candidats présents, soit un taux de réussite de 52 %.

- Tertiaire : 18 548 admissibles sur 31 598 candidats présents, soit un taux de réussite de 59%.

La répartition des admis par genre est la suivante :

- Filles : 53%

- Garçons : 47%

On note, pour cette session 2018, un taux de réussite global de 57% contre 71 % pour la session 2017 et 58% pour celle de 2016.

Je voudrais relever que les dispositifs de contrôle et de vérification mis en place, n0otamment l'apport du numérique pour l'organisation des épreuves, ont permis d'assurer la fiabilité des différentes étapes du processus de l'examen, et donc de garantir la crédibilité des présents résultats.

Les étudiants pourront consulter dès aujourd'hui, lundi 22 octobre, les résultats, c'est-à-dire juste après ce point de presse sur la plateforme www.examensbts.net

Je voudrais également rappeler que les candidats disposent de 03 jours, à compter du 23 octobre, pour introduire leurs réclamations.

Je vous remercie.

Dr Abdallah Albert Toikeusse MABRI

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique