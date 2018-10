Djibouti: Plusieurs arrestations dans le parti d'opposition Model

Daoud Houmed, un porte-parole de la majorité, rappelle lui que le Model est un parti non reconnu et donc illégal. « Notre Etat a des gardes fous. Ce mouvement ne peut pas organiser d'activités relevant du domaine public », conclut-il.

Le Model réfute toute infraction et explique qu'aucune autorisation n'était nécessaire pour son école. « Nous formons nos militants. Les séminaires sont dispensés par d'autres membres. On ne se substitue pas au système scolaire », indique Kadar Abdi Ibrahim.

« Former un citoyen c'est construire une nation. » Voilà le mantra de l'école interne du Model inaugurée le 12 octobre. « C'est une structure réservée à nos membres majeurs, sans aucuns frais et destinée à former les citoyens », explique Kadar Abdi Ibrahim, le secrétaire général du mouvement.

