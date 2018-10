Angola: L'interrogatoire de gestionnaires publics soupçonnés de détournement de fonds se poursuit mardi

Luanda évoque des questions de sécurisation de la zone et de stabilisation du pays. Cette opération… Plus »

Sous la spéculation intense et la médiatisation, le procès qui est au stade préparatoire de l'enquête dans le bureau du procureur général de la République, en coordination avec le département anti-corruption du Service d'investigation criminelle, a déjà trois accusés sous terme d'identité et de résidence.

Bien que des gestionnaires publics, tels que João Sérgio Raul, actuel administrateur de la municipalité de Longonjo, qui a été secrétaire du gouvernorat provincial entre 2010 et 2014, soient également poursuivis pour crime d'association criminelle et de falsification de documents amnistiés en vertu de la loi 11/16 (loi d'amnistie).

L'ANGOP a appris lundi d'une source du Ministère Public qu'il serait entendu mardi, en tant que accusés, des hommes d'affaires et autres personnalités du gouvernorat provincial, énumérés dans les 51 procédures de détournement de fonds, qui impliquent principalement des entreprises et fonctionnaires soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics.

