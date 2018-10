Cote d'Ivoire: Centre du commerce international de Genève - Guy M'Bengue nommé au Conseil consultatif

L'Administrateur directeur général de l'Association pour la promotion des exportations de Côte d'Ivoire (Apex-Ci), Guy M'Bengue, accumule les distinctions à l'international.

L'administrateur du patronat ivoirien (Cgeci), également président du réseau des organisations de promotions du commerce de l'Uemoa et président du conseil d'administration d'Afriland Firstbank, vient d'être nommé comme membre du Conseil consultatif du Centre du commerce international de Genève (Itc), par la directrice générale de cette institution, Mme Arancha Gonzalez.

L'Itc, convient-il de le rappeler, est un organisme spécialisé des Nations unies, filiale de l'Organisation mondiale du commerce (Omc) et de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced) basée à Genève.

L'Itc est en charge du renforcement des capacités commerciales et de la promotion des investissements des pays membres des Nations unies et du secteur privé.

Le Conseil consultatif où siègera désormais M. Guy M'bengue, a pour but de faire des recommandations stratégiques à l'Itc/Cci pour l'assistance des institutions publiques et privées chargées de la promotion du commerce et des investissements.

Dans sa lettre de nomination adressée au nouveau membre, Mme Arancha Gonzalez félicite l'Ivoirien pour « votre engagement et votre généreuse contribution et nous nous attendons à ce que nos efforts communs pour assister les organisations de promotion du commerce et de l'investissement du monde entier aient un impact positif sur le commerce international ».

Le mandat actuel de Guy M'Bengue commence ce mercredi 24 octobre et se terminera à la réunion de passation des pouvoirs organisée conjointement avec la 13ème Conférence mondiale et remise des prix du réseau des organisations de promotion du commerce, en 2020, renseigne l'organisation.