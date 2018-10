Cote d'Ivoire: Drame à Bouaké - Un commerçant perd 6 enfants et sa femme dans un incendie

Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korhogo, les cinq localités qui vont abriter les… Plus »

Selon le médecin dermatologue, Diabaté Almamy, la vie du père de famille, sa seconde épouse admise au service de réanimation et sa fillette de 1 an, serait hors de danger. Quant aux 7 autres personnes décédées, leurs corps ont été transférés à la morgue.

Aussitôt informées de la situation, les autorités policières et judiciaires, avec à leur tête Koné Brama, procureur de la République près du tribunal de première instance de Bouaké, se sont rendus sur le lieu du drame et également au chevet des blessés.

Et d'ajouter que trois (3) membres de la famille ont eu la vie sauve et sont internés au Centre hospitalier universitaire (Chu) de Bouaké.

Nous étions tous bloqués à l'intérieur. Ce sont les voisins qui ont cassé la porte et la fenêtre arrière pour nous faire sortir. Malheureusement, mes enfants et l'une de mes deux épouses ont été asphyxiés par la fumée», a-t-il déploré.

Koné Hamidou, chef de la famille Koné, a perdu ses six enfants et une de ses femmes dans un incendie dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 octobre 2018. Le drame est survenu au quartier Tollakouadiokro, à Bouaké.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.