Cote d'Ivoire: Commerce international - Ouverture des inscriptions 2019 pour le Certificat en finances

Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korhogo, les cinq localités qui vont abriter les… Plus »

Il a encouragé les organisations partenaires d'Afreximbank à engager du personnel pour Cofit 2019 afin de leur fournir des informations, une sensibilisation et une compréhension essentielles du commerce international, pour leur développement professionnel et pour l'amélioration des compétences.

Il ajoute que le programme Cofit avait été mis au point pour répondre aux demandes du monde commercial et offrir aux participants une plate-forme leur permettant de mieux comprendre tous les aspects du commerce international, du commerce d'importation et d'exportation, du financement du commerce international, du financement de la chaîne d'approvisionnement et du financement commercial, notamment l'affacturage, l'escompte de factures et les prêts fondés sur des actifs, entre autres domaines.

Deux modules seront livrés à Malte et les deux autres au Caire. Le premier module aura lieu au Caire à partir du 08 avril 2019 et toutes les présentations se dérouleront en anglais.

Stephen Kauma, directeur d'Afreximbank et responsable mondial du département des ressources humaines, a déclaré que Cofit 2019, qui est ouvert aux professionnels de la finance bancaire et du commerce extérieur de l'Afrique, sera présenté dans quatre modules à temps plein d'une semaine par module.

