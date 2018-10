Seychelles: Hausse des exportations de poisson aux Seychelles

L'exportation de poisson frais et congelé à augmenté au cours des six premiers mois de l'année et le ministère de la Pêches et de l'Agriculture a déclaré que cela contribuait de manière positive à l'économie.

Selon les chiffres publiés par le Bureau national des statistiques des Seychelles au mois de septembre, l'exportation de poisson frais et congelé du mois de janvier au mois de juin a atteint 5025 tonnes, soit une augmentation de 116% par rapport aux 2451 tonnes à la même période l'année dernière.

Le secrétaire principal au ministère de la Pêches, Jude Talma, a déclaré que cette augmentation stimulait les exportations nationales du pays.

La pêche est le deuxième contributeur à l'économie des Seychelles, un groupe de 115 îles dans l'océan Indien occidental.

Selon NBS, entre le mois de janvier et juin de cette année, les exportations totales de poisson frais et congelé ont été évaluées à 7 600 USD (104 232 de RCS), contre 3 500 USD (48 257 RCS) pour la même période de l'année dernière.

M. Talma a déclaré que 52% des poissons capturés sont exportés à la suite de débarquements de prises accessoires aux Seychelles.

«La plupart de ces poissons capturés par les senneurs ne sont pas nécessairement transformés ici mais sont transbordés vers d'autres pays. Cependant, à long terme, le gouvernement prévoit de transformer davantage de ces poissons localement pour en tirer des bénéfices en y ajoutant de la valeur », a-t-il ajouté.

Le thon en conserve reste la principale exportation du pays. Au cours des six premiers mois de l'année, la valeur des exportations de thon en conserve a augmenté de 5,6%, passant de 123 120 millions de dollars (1669 millions de dollars) en 2017 à 130 067 millions de dollars (1762 millions de RCS) en 2018.

Les Seychelles possèdent une vaste zone économique exclusive de 1,37 million de kilomètres carrés. La nation insulaire se nourrit de la mer.

S'adressant à la SNA, Ilia Kazakov, responsable des ventes d'une société locale, Oceana Fisheries, a déclaré: «Pour notre société, en particulier, nous avons réduit le volume de poisson frais exporté, mais avons augmenté le volume d'exportation de poisson congelé. Au total, nous avons doublé la quantité de poisson exportée l'année dernière. "

Répondant sur si le niveau des exportations allaient encore augmenter, Mme. Kazakov a indiqué que cela dépendait des espèces.

«Certains d'entre eux ont tendance à diminuer, alors que d'autres peuvent connaître une croissance considérable. Les autorités de la pêche des Seychelles et le ministère de la Pêche et de l'Agriculture doivent étudier les moyens de maintenir une pêche saine et durable pour des espèces comme le thon et le vivaneau empereur et encourager la pêche d'autres poissons également ", a déclaré Mme Kazakov.

Elle a ajouté que le thon et l'espadon sont principalement exportés.

Alors que les exportations de poisson ont augmenté, celle des concombres de mer a diminué suite à la diminution du nombre de captures. Cela a incité les autorités de pêche des Seychelles à réduire la durée de la saison d'un mois.

À partir de cette année, la saison de pêche à l'holothurie durera d'octobre à mai au lieu d'octobre à juin.

Depuis le début de l'année, les autorités ont constaté la nécessité d'instaurer un système de quotas pour chacune des trois espèces d'holothuries visées: le poisson-tétine, le poisson-tétine blanche et le sébaste.