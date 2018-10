Ile Maurice: Enquête sur Gurib-Fakim - La commission Caunhye débarque à la State House

Ça bouge à la Cour suprême. Cette semaine, les membres de la commission d'enquête sur Ameenah Gurib-Fakim effectueront une visite à la State House.

Le juge Asraf Caunhye et ses assesseurs, les juges Nirmala Devat et Gaitree Jugessur-Manna, s'y rendront à la recherche de documents et pour un aperçu du déroulement des choses à la présidence de la République. Les auditions reprendront ce jeudi 25 octobre. L'audition se dessinera à la lumière des informations récoltées.

Quel jour aura lieu cette visite ? Motus et bouche cousue sur la date. Mais elle se déroulera avant la prochaine audition, jeudi. Après avoir entendu les préposés de la State House et du bureau du Premier ministre sur les voyages d'Ameenah Gurib-Fakim lorsqu'elle était la locataire de la State House, sur les visites à Réduit, les demandes d'accès au VIP Lounge pour Álvaro Sobrinho et son entourage, ou encore le personnel qui travaillait étroitement avec l'ex-présidente de la République... les membres de la commission ont jugé important de constater de visu le fonctionnement du château du Réduit. Ces derniers chercheront à comprendre les procédures en place pour mieux évaluer les deux prochains témoins logiques : Dass Appadu, ancien secrétaire à la présidence, et Ameenah Gurib-Fakim.

C'est surtout l'audition de Motichand Seebah, actuel secrétaire permanent à la présidence, qui a retenu l'attention de la Commission et du public. Ce dernier a mis en exergue l'équipe exclusive d'Ameenah Gurib-Fakim, constituée surtout de Rachna Seenauth, Assistant Maintenance Officer, et Sadna Seechurn, Personal Secretary de l'ex-présidente de la République. Sadna Seechurn a aussi remis des documents volumineux concernant le compte créé par la présidence sous le règne d'Ameenah Gurib-Fakim. Un compte sur lequel Rs 3,7 millions de Planet Earth Institute (PEI) avaient été versées et qui était utilisé pour payer les missions de la présidente pour PEI à l'étranger.

Demande d'accès

Les fonctionnaires du bureau du Premier ministre auditionnés ont aussi attiré l'attention des assesseurs sur les demandes d'accès au VIP Lounge pour Álvaro Sobrinho et son entourage. En particulier Tamanah Appadu, avec les documents y relatifs.

À la lumière de cette descente des lieux, la commission Caunhye devra aviser sur la prochaine audition. Cependant, d'après les in- formations disponibles, seules deux personnes doivent encore se présenter. Dass Appadu, dont l'audition est l'une des plus attendues, parlera de l'affaire Gurib-Fakim et Sobrinho pour la première fois en public. L'audition aura-t-elle lieu ce jeudi ? Si personne ne veut s'avancer, il est fort probable, hormis la découverte d'éléments additionnels lors de la descente, qu'elle ait lieu ce jour-là. Quant à Ameenah Gurib-Fakim, elle sera confrontée aux témoignages faits depuis sa dernière audition.

Une question reste, cependant, en suspens. Rachna Seenauth et Sadna Seechurn, qui sont dans le cercle intime d'Ameenah Gurib-Fakim et dont les noms ont été cités plusieurs fois, ne seront-elles pas convoquées ? Pour le moment, ces auditions ne semblent pas figurer à l'agenda. Après les auditions de Dass Appadu et d'Ameenah Gurib-Fakim, la commission devrait se concentrer sur le volet constitutionnel de ses attributions.