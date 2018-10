Burkina Faso: Les dossiers du Traité d'amitié et de coopération revisités

« Le Burkina Faso vit une situation particulière et nous allons profiter demander le soutien des autres pays-membres du Conseil de sécurité des Nations unies dans les questions de défense inhérentes à notre sous-région et à la force G5 Sahel », a ajouté M. Barry.

A l'occasion, a-t-il confié, son homologue ivoirien a transmis une invitation au Burkina Faso pour prendre part à un débat de haut niveau sur les questions de maintien de la paix et de sécurité en Afrique et dans le monde.

A leurs côtés, il y avait le ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabè de l'extérieur, Paul Robert Tiendrébéogo et son homologue de la Femme, de la Solidarité nationale de la Famille, Hélène Marie Laurence Ilboudo. A l'issue de la séance de travail, la délégation s'est entretenue avec le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré.

Les ministres burkinabè et ivoirien en charge des Affaires étrangères, Alpha Barry et Marcel Amon-Tanoh se sont retrouvés à Ouagadougou pour revisiter les conclusions du TAC7, le lundi 22 octobre 2018.

Après la 7e réunion du Traité d'amitié et de coopération (TAC) entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire tenue en juillet 2018, le temps est à l'évaluation des dossiers.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Burkina Faso, Alpha Barry et son homologue de la Côte d'Ivoire, Marcel Amon-Tanoh, le lundi 22 octobre 2018 à Ouagadougou.

