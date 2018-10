Mali: L'Afrique Subsaharienne affiche en moyenne la compétitivité régionale la plus faible

L'édition 2018 du Rapport sur la compétitivité mondiale classe les Etats-Unis comme étant l'économie la plus compétitive du monde, juste devant Singapour et l'Allemagne a appris le journal de l'économie malienne(LEJECOM).

Au niveau de l'Afrique, le classement est dominé par l'Île Maurice (49e mondiale), l'Afrique du Sud (67e) et les Seychelles (74e). Selon le rapport, l'Afrique Subsaharienne affiche en moyenne la compétitivité régionale la plus faible. De façon générale, la région devra mieux s'approprier les TIC et renforcer son capital humain afin d'améliorer sa compétitivité. En effet, l'un des défis des économies de la région consiste à améliorer la qualité de l'enseignement et à fournir aux jeunes les compétences numériques et cognitives nécessaires pour l'économie de demain.

En outre, au niveau sous-régional, la compétitivité des pays de l'Afrique australe est en moyenne relativement supérieure à celles de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique de l'Ouest. Le classement établi par le Rapport s'appuie sur l'Indice de compétitivité mondiale, construit par le Forum économique mondial. Pour cette édition, 140 économies ont été analysées, par le biais de 98 indicateurs organisés en 12 piliers et répartis selon 4 grandes thématiques : environnement favorable, capital humain, marché et écosystème innovant.