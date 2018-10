Angola: Le ministère du Pétrole veut maintenir la production à 1,4 million de barils/jour

Sumbe — Le secteur pétrolier angolais travaillera jusqu'à la fin de la législature 2018-2022 afin que la production de pétrole ne tombe pas en dessous de 1,4 million de barils/jour.

À cette fin, le gouvernement, par l'intermédiaire du Ministère des Ressources minérales et du Pétrole, a pris diverses mesures, notamment l'adoption de cinq lois visant à inverser la tendance à la baisse de la production et à encourager la prospection et l'exploration de certains gisements déjà découverts, ainsi que la simplification des procédures administratives pour faciliter les investissements.

S'exprimant lundi à Sumbe, dans la province de Cuanza Sul, lors des premières journées scientifique et technique consacrée à la méthodologie de classification et au calcul des ressources minérales solides et des hydrocarbures, le ministre des Ressources minérales et du Pétrole, Diamantino Pedro Azevedo, a fait savoir qu'il existait des découvertes de gaz non pétrolier.

Pour cette raison, a-t-il déclaré, il est nécessaire de développer les gisements de pétrole, car il existe déjà une législation spécifique garantissant des investissements dans la recherche et l'exploitation.

En ce qui concerne le sous-secteur minier, il a indiqué qu'il existe dans le pays une exploitation des diamants, d'où la nécessité d'organiser le secteur.

"Nous voulons qu'une grande partie de cette production soit polie dans le pays, ce qui nécessite plus d'investissements", a-t-il souhaité.

Cependant, il a plaidé pour la formation continue du personnel afin qu'il puisse apporter ses connaissances pour le développement du pays.

Au cours de l'atelier de cinq jours, les participants vont acquérir des connaissances sur la méthodologie de classification et de calcul des réserves de ressources minérales solides, les facteurs de modification et les réserves minérales, les méthodes déterministes d'estimation des ressources et des réserves minérales et la modélisation préliminaire des ressources minérales.

La formation est destinée aux fonctionnaires du ministère des Ressources minérales et du Pétrole, des sociétés Endiama et Ferrangol.