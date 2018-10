C'est donc dire que le président refuse de se faire hara-kiri. Surtout quand on sait que dans la plupart des pays africains, le Sénat est beaucoup plus considéré comme un panier de prébendes qu'un organe de renforcement de la démocratie.

Et en tirant les conclusions de cet état de fait, le président de la République s'est donc fondé sur les articles 181 et 182 de la Constitution, pour donner toutes les attributions du parlement à l'Assemblée.

En effet, créé à la faveur de la troisième République avec l'adoption d'une nouvelle Constitution en novembre 2016, le Sénat, en plus d'être en attente de la nomination de 33 sénateurs pour compléter ses effectifs, n'est pas pourvu de certains de ses organes tels que le bureau et les commissions techniques permanentes.

