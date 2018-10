Soudan: Le Conseil des ministres approuve plusieurs accords sur la coopération mutuelle

Khartoum — Le Conseil des ministres présidé par Moutaz Moussa a approuvé ce lundi un accord sur la coopération militaire et la formation entre le Soudan et la Turquie ainsi qu'un accord sur le logement et la reconstruction entre le Soudan et la Tunisie.

Le Conseil a également approuvé un mémorandum d'accord dans le domaine du développement administratif entre le Soudan et l'Arabie saoudite et un mémorandum d'accord sur la coopération scientifique et technologique entre le Soudan et le Burkina Faso et un autre dans le domaine agricole entre le Soudan et la Tunisie.

Une note d'entente sur la coopération entre le Ministère de l'intérieur et le Comité international de la Croix-Rouge a été approuvée, un mémorandum d'accord dans le domaine de l'information entre le Soudan et le Gouvernement du Sud-Soudan, un mémorandum d'accord dans le domaine de la formation de la police entre le Soudan et la Jordanie et un mémorandum d'accord dans le domaine du développement des ressources humaines entre le Soudan et le Maroc ont également été approuvés.