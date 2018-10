Soudan: Le Cabinet approuve les directives budgétaires de 2019

Khartoum — Le Cabinet a tenu sa réunion ordinaire ce lundi matin sous la présidence de Moutaz Moussa Abdullah, Premier ministre, pour discuter de la situation macroéconomique, de la vision de réforme, de la méthodologie et des directives pour la préparation du budget de l'exercice 2019.

Moutaz a expliqué que les directives du budget étaient cette fois précédées d'une étude et d'une analyse de la situation macroéconomique et incluait des objectifs ambitieux nécessitant la mise à disposition de ressources et estimait une bonne politique et le début du passage des postes d'équilibrage aux programmes budgétaires.

Il vise également à permettre au secteur privé de diriger l'activité économique, d'adhérer à l'unité budgétaire en appuyant la décentralisation et s'engager à des politiques et réformes économiques favorables à la productivité, à un budget axé sur les valeurs religieuses et à un système renforcé de responsabilité et de transparence financière.