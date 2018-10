Ethiopie: Après deux ans d'exil, Feyisa Lilesa au pays

Les producteurs de café d'Éthiopie et du Burundi pourraient mieux exploiter tout le potentiel de leurs… Plus »

Depuis avril, la nomination d'un nouveau Premier ministre a changé les choses Ethiopie. Le nouveau gouvernement, incarné par Abiy Ahmed, a pris des mesures pour libérer des prisonniers politiques et ne plus considérer les organisations politiques oromo comme terroristes.

« Je savais que ce jour viendrait, parce que je savais que le sang de tous ces gens ne serait pas versé en vain. Je savais que ce gouvernement dictatorial finirait par tomber », a-t-il dit. «Il y a eu un sacré changement dans le pays. Maintenant les gens peuvent exprimer librement leurs opinions et condamner librement le gouvernement, a-t-il déclaré. (... ) Ma sympathie va aux martyrs qui ont sacrifié leurs vies et m'ont donné la liberté de venir dans mon pays et rejoindre ma famille », a ajouté Feyisa Lilesa.

Il voulait exprimer son opposition à la répression de la minorité Oromo, ethnie à laquelle il appartient. Et ce fut aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et à travers un geste contre les autorités de son pays, geste qui lui a valu deux ans d'exil aux Etats Unis.

