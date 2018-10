Maroc: Une ode aux femmes mystiques en ouverture du 11ème Festival de Fès de la culture soufie

Une création artistique originale, intitulée "Ode aux femmes mystiques", a donné le coup d'envoi de la 11-ème édition du Festival de Fès de la culture soufie.

En guise d'hommage aux femmes soufies, représentée par Rabia Al Adaouia, la mystique et poétesse musulmane soufie, cette performance a réuni, samedi soir au somptueux site de Bab Al Makina, les artistes Carole Latifa Ameer, Leili Anvar, Françoise Atlan, Bahaa Ronda, Driss Berrada et l'Ensemble Rhoum El Bakkali de la Hadra Chefchaounia.

Tout au long de cette création artistique, qui a été imaginée par trois femmes d'Orient et d'Occident (Françoise Atlan, Carole Latifa Ameer et Leili Anvar), les artistes ont évoqué avec éloquence et verve poétique la vie de Rabia al Adaouia, femme irakienne du 8ème siècle et initiatrice du soufisme.

Venus d'horizons divers, les artistes ont envoûté, le temps d'un voyage musical nocturne, l'assistance par des tableaux artistiques et des chants aussi authentiques que sublimes reflétant le raffinement et la délicatesse d'un patrimoine universel riche et varié.

Devant un public cosmopolite, les chanteurs et musiciens d'ici et d'ailleurs ont présenté un spectacle musical alliant chants soufis, gharnatis, arabo-andalous et Hadra Chefchaounia.

Les prestations du collectif qui a également gratifié le public de chants très appréciés par l'auditoire, tel "El Horm ya rasoul Allah", ont été longuement ovationnées par les spectateurs.

Placée sous le thème "Présence du soufisme", la 11ème édition du Festival de la culture soufie jettera la lumière sur la place de grands auteurs du soufisme tels qu'Ibn Arabi, Roumi, Jami ou Al Jili dans le monde d'aujourd'hui, d'auteurs et penseurs contemporains -tel Mohammed Iqbal- imbibés de l'enseignement de ces grands maîtres et de leurs apports actuels, mais aussi sur la présence des femmes depuis Rabia jusqu'à nos jours au sein de cette culture de l'islam.