Maroc: Une quarantaine de sociétés italiennes attendues au salon «Médinit Expo»

Le neuvième Salon italien du design aura lieu du 24 au 26 octobre à Casablanca

La 90 édition du Salon italien du design, de l'architecture et de l'aménagement d'intérieur "Médinit Expo", qui aura lieu du 24 au 26 courant à Casablanca, a été présentée récemment, à la presse dans un grand palace de la ville.

Organisée par la Foire de Vérone en partenariat avec l'Agence italienne du commerce extérieur (ICE), et la Chambre de commerce italienne au Maroc, la prochaine exposition présente, selon ses organisateurs, une "opportunité incontournable" pour les professionnels du secteur architecture et design, promotion immobilière, ameublement et décoration, technologie et systèmes innovants, rapporte la MAP.

Elle s'inscrit dans le cadre du développement des relations économiques entre l'Italie et le Maroc, avec des échanges commerciaux d'environ deux milliards d'euros "en progression positive", ont-ils fait observer, soulignant que cet évènement comptera parmi ses exposants Pininfarina, la marque italienne de design la plus connue dans le monde.

Une quarantaine de sociétés de la péninsule y exposeront le meilleur de ce que l'Italie peut offrir dans le domaine du design d'intérieur aux visiteurs professionnels dont des architectes, ingénieurs, constructeurs, producteurs ou commerçants de matériaux de construction, aménageurs d'espaces, revendeurs de mobilier.

Sont également attendus une trentaine d'architectes et promoteurs immobiliers en provenance de 7 pays africains, à savoir Afrique du Sud, Ghana, Nigeria, Sénégal, Cameroun, Ethiopie et Algérie.

"Notre objectif est de faire du Maroc un hub de rencontre entre l'Italie et l'Afrique, et créer des collaborations plus fortes entre les sociétés italiennes et les partenaires marocains pour travailler ensemble en Afrique", expliquent les organisateurs qui se réjouissent de "cette coopération triangulaire, qui commence à donner ses fruits ces dernières années".

Ils annoncent également la participation du designer marocain Hicham Lahlou, qui animera une conférence avec Pininfarina lors de ce Salon où l'une de ses œuvres sera exposée.

"La société Citco, réputée dans le monde pour son excellence dans le travail du marbre, va exposer au Salon un ouvrage signé par Hicham Lahlou et qui témoigne de l'intérêt de Citco pour l'Afrique", précisent les organisateurs lors de cette rencontre à laquelle ont pris part notamment le consul général d'Italie à Casablanca Pier Luigi Gentile, des représentants de l'ambassade d'Italie au Maroc, des responsables de l'ICE et des architectes marocains et italiens. Au programme de cette manifestation, figurent également des conférences et des séminaires sur les thèmes "Pininfarina. Au-delà des frontières. Design et architecture pour concevoir des expériences innovantes", "Concevoir avec des carreaux en céramique - grès cérame", "L'importance du digital pour le design", "La route du sel et du marbre, généalogie de l'architecture, une histoire méditerranéenne".