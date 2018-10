Maroc: Le Maroc invité d'honneur du Salon international du livre à Belgrade

«L'hymen n'a aucune base scientifique ni clinique et ne peut prouver qu'une femme a eu des relations… Plus »

Des scènes artistiques et musicales seront également interprétées par l'artiste Farid Ghannam et des groupes folkloriques marocains.

Dans le cadre de la participation du Maroc à ce salon où plus de 40 pays sont représentés, un programme riche et diversité a été conçu avec notamment des conférences et des rencontres qui seront animées par des académiciens, des écrivains et des poètes.

M. Boussouf a, en outre, relevé que le Salon international de Belgrade offre l'occasion pour s'informer de certains aspects du patrimoine culturel et civilisationnel marocain, et constitue une opportunité de nature à contribuer au renforcement de la coopération bilatérale.

Pour sa part, Abdellah Bousouf, historien et secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger, a indiqué que le Salon international de Belgrade est l'une des manifestations de la coopération culturelle constructive entre le Maroc et la Serbie, notant que les deux pays ont en commun cette qualité du pluralisme qui est le fruit d'un long processus historique.

Cet honneur rendu au Maroc, poursuit-il, constitue également une opportunité pour réaffirmer l'intérêt qu'accorde le Royaume au renforcement du dialogue avec la Serbie et à la consolidation de la coopération bilatérale fructueuse, ainsi qu'une occasion aux visiteurs du salon pour s'informer de la richesse et de la diversité de la culture marocaine dans ses différentes composantes.

S'exprimant lors de cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence de son homologue serbe, Vladan Vukosavljevic, et de l'ambassadeur du Royaume en Serbie, Mohamed Amine Belhaj, le ministre a affirmé que le Maroc est le premier pays arabe à être choisi comme invité d'honneur du Salon international de Belgrade, notant que ce choix n'est pas seulement un honneur pour le Royaume mais aussi pour toute la culture arabe à laquelle le Maroc contribue activement pour son développement et la préservation de ses spécificités.

