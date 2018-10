Maroc: Meknès dotée d'un centre "Dar Al Moukawil" d'Attijariwafa bank

Un nouveau centre "Dar Al Moukawil", dédié à l'accompagnement des très petites entreprises (TPE), a été inauguré récemment à Meknès, par le Groupe Attijariwafa bank (AWB).

Il s'agit du 7ème centre mis en place par le groupe après ceux d'Aït Melloul, Tanger, El Jadida, Marrakech, Fès et Rabat, dans le but d"'encourager toutes les initiatives d'entreprendre selon un concept porté par une vision sociale, visant notamment à accompagner des jeunes, des TPE et des porteurs de projets dans l'ensemble des régions du Royaume".

Intervenant à cette occasion, le président directeur général d'Attijariwafa bank, Mohamed El Kettani, s'est attardé sur les mesures prises par son groupe pour la promotion de l'auto-emploi et la création de TPE, qui constituent désormais une véritable locomotive de l'économie nationale, ajoutant que la politique du Groupe Attijariwafa bank est en harmonie avec les grandes orientations économiques du Royaume en la matière.

Selon M. El Kettani, le groupe s'engage au cours de cette année à assurer le financement de 40.000 entreprises.

Abordant l'expérience du centre "Dar Al Moukawil", le PDG du Groupe Attijariwafa bank a souligné que le bilan de cette initiative est "très positif" et affiche des résultats en progression, faisant état dans ce cadre de l'organisation de plus de 790 formations en faveur de 11.700 TPE, de 3.750 entretiens de conseil et d'accompagnement réalisés au bénéfice de clients et non clients pour les aider dans la gestion de leurs activités au quotidien et de 165 séminaires externes de sensibilisation, animés au profit de petites entreprises et porteurs de projets.

Il a également évoqué la conclusion de 102 partenariats avec les acteurs locaux mis en place pour renforcer le tissu entrepreneurial, l'inscription de 1.100 personnes au statut de l'auto-entrepreneur pour contribuer à la formalisation des TPE et la connexion de 400.000 entrepreneurs à la plateforme Web "daralmoukawil.com". Les cours en ligne et les vidéos didactiques proposés ont été visionnés près de 460.000 fois, a-t-il précisé.

Une autre nouveauté introduite cette année, se félicite M. Kettani, est le lancement d'un nouveau programme exclusif de promotion de l'entrepreneuriat, baptisé "Hub de l'entrepreneuriat", dont l'objectif est d'inciter les jeunes à intégrer le monde de l'entrepreneuriat et les outiller pour y parvenir. Ce programme vise à transformer des "non-entrepreneurs" en "entrepreneurs, à travers un cursus en quatre phases, qui s'étale sur plusieurs mois.

En marge de la cérémonie d'inauguration, des conventions de partenariat ont été signées entre la Chambre d'artisanat de la région Fès-Meknès, l'Association "Initiative pour la formation et accompagnement des projets" et le Groupe Attijariwafa bank, en vue d'accompagner les TPE de la région dans leur développement.