Maroc: 80 entreprises exportatrices marocaines au SIAL Paris

Exposition d'une large gamme de produits reflétant la diversité et le dynamisme du secteur agroalimentaire national

Quelque 7.200 exposants venus de plus de 109 pays dont le Maroc prennent part au Salon international de l'alimentation et de l'agroalimentaire (SIAL).

80 entreprises exportatrices marocaines, proposant une large gamme de produits reflétant la grande diversité et le dynamisme du secteur agroalimentaire marocain, participent à cet événement qui a ouvert ses portes hier, dimanche 21, à Paris.

Le Maroc présente à cette occasion plusieurs produits dont des huiles d'olives, des huiles de table, des olives de table, des conserves de câpres, des couscous, des pâtes, des confiseries, des sauces et condiments, des conserves de poisson, et du poisson surgelé, indique l'Etablissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE).

Soulignons que la participation du Maroc à cet évènement, considéré comme l'un des plus grands rendez-vous de l'industrie agroalimentaire en Europe et dans le monde, est organisée par l'EACCE, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, et des Eaux et Forêts.

Une participation qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies sectorielles : pour l'agriculture, par le plan «Maroc Vert», pour le secteur halieutique, par le plan «Halieutis», indique un communiqué de l'Etablissement autonome soulignant qu'il s'agit d'accompagner le développement et la compétitivité à l'export de ces deux secteurs.

Véritable vitrine des produits alimentaires, le SIAL permet au Maroc de renforcer son positionnement sur le marché international, notamment européen, poursuit l'AECCE assurant que le Maroc peut ainsi communiquer sur la diversité et la qualité des produits présentés, et mettre en relief leurs avantages concurrentiels.

Comme l'indiquent les organisateurs du SIAL 2018, qui se poursuit jusqu'au 25 octobre, le salon accueille environ 160.000 visiteurs professionnels dont des acheteurs, des restaurateurs, des industriels et des journalistes en quête d'inspiration, d'échanges, de décryptage pour encore mieux cerner les attentes des consommateurs et ainsi pouvoir pérenniser et développer leur compétitivité.

« L'événement propose de découvrir des produits du monde entier, les dernières tendances culinaires, des démonstrations par des chefs de renom au sein de l'espace La Cuisine », affirme-t-on.

Soulignons que durant les cinq jours du salon, à travers des conférences et tables rondes, les acteurs de la distribution et de la restauration, mais aussi les industriels, pourront échanger ensemble et découvrir tout ce que l'Alternative Food peut leur apporter, tant en termes d'innovations que d'opportunités », expliquent les organisateurs.

Pour Nicolas Trentesaux, DG du réseau SIAL, ce salon offre aussi l'occasion de « découvrir en particulier notre sélection des dernières innovations du secteur sur l'espace SIAL Innovation, concentré de nouveautés et de tendances mondiales, avec cette année son pendant prospectif le Future Lab - espace regroupant des décryptages de signaux faibles, des start-up en devenir et des applications de réalité virtuelle ».

Pour rappel, l'EACCE dispose d'une vingtaine de représentations régionales réparties dans les différentes zones de production et d'exportation, en vue de garantir un service de proximité aux professionnels du secteur des produits alimentaires agricoles et maritimes. Il dispose également de trois délégations en Europe et une délégation à Saint-Petersburg en Russie.