Maroc: JTI Certifié «Top Employer» au Maroc pour la 2ème année consécutive

David Plink, PDG du «Top Employer Institute», a déclaré: «Les organisations certifiées pour l'année 2019 offrent des conditions de travail exceptionnelles et encouragent le développement de ces pratiques en donnant la priorité à leurs employés. Ces entreprises contribuent à enrichir le monde du travail grâce à leur dévouement exceptionnel à l'excellence en ressources humaines et, de ce fait, sont reconnues comme employeur de choix».

Yassine Kabbaj, directeur des ressources humaines Afrique du Nord, a ajouté pour sa part : «Obtenir la certification «top employer» pour la 2e année consécutive est la confirmation que nous continuons de mettre les ressources humaines au cœur de notre croissance. Cette certification témoigne également de notre volonté de continuer à renforcer les pratiques et les processus RH internationaux sur nos marchés où la haute performance et le bien-être des employés sont nos priorités».

