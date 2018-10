Maroc: JOJ de Buenos Aires - Les médaillés marocains, fiers d'honorer les couleurs nationales

Les sportifs marocains ayant réussi l'exploit de décrocher des médailles lors des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ de Buenos Aires) ont exprimé, dimanche à Rabat, leur fierté d'avoir hissé haut le drapeau du Royaume et honoré les couleurs nationales.

A leur arrivée à l'aéroport de Rabat-Salé, les signes de joie étaient tellement lisibles sur leurs visages.

Ainsi, Fatima Zahra Aboufaras (63 Kg), qui a offert au Maroc sa première médaille d'or dans l'histoire des JOJ, s'est dite très émue et honorée d'avoir réalisé cet exploit, ajoutant que ce sacre est celui de tous les Marocains.

Très émue, elle a tenu à remercier la Fédération Royale marocaine de taekwondo, son entraîneur et tout son staff.

Même son de cloche chez sa coéquipière Safia Salih (-55kg) qui a dit "enfin réaliser son rêve", ajoutant que le plus important est à venir et que le "grand rêve" est celui de décrocher la médaille d'or des JO-2020 de Tokyo et 2024 de Paris.

Commentant ces résultats "honorables", le président de la Fédération Royale marocaine de taekwondo, Driss Hilali a salué les performances de ses protégés, mais également celles de tous les sportifs marocains ayant participé aux JOJ.

"Rafler un total de sept médailles, dont deux pour le taekwondo, est un grand privilège pour le sport marocain, d'autant qu'il constitue une consécration des efforts déployés par toutes les composantes", a-t-il souligné.

"Les JOJ constituent une belle occasion pour ces jeunes pour se mesurer à des champions internationaux et faire le plein de confiance pour attaquer les JO prochainement", a-t-il expliqué.

Pour sa part, le jeune karatéka, médaillé de bronze, Oussama Edari a déclaré que cette médaille est le fruit d'une longue série de préparations et de concentrations, tout en exprimant un certain regret d'avoir raté de si peu la médaille d'or à cause d'une erreur qu'il a commise.

Dans ce sens, l'entraîneur de l'équipe nationale de karaté, Salaheddine Mesnaoui, a mis en avant l'efficacité de ses trois karatékas "qui ont réussi à récolter autant de médailles (deux d'argent et une de bronze)".

Il a ensuite fait savoir que ces résultats ne sont guère le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'un travail "que nous avons commencé depuis des années, en collaboration avec les régions, les ligues et les entraîneurs".

"Ces karatékas constituent l'ossature de la future équipe nationale qui va défendre les couleurs du Maroc ici et ailleurs", a-t-il indiqué, notant que les karatékas seniors auront aussi leur mot à dire lors des prochains JO de Tokyo-2020 et auront de fortes chances de décrocher des médailles.

Le Maroc avait pris part aux JOJ de Buenos Aires avec une délégation composée de 20 athlètes dans huit disciplines, à savoir l'athlétisme (5), la boxe (4), le karaté (3), le taekwondo (2), le judo (2), la natation (2), la planche à voile (1) et la lutte (1).

Il avait remporté des médailles grâce à Fatima Zahra Abou Fares (or, taekwondo), Safia Salih (argent, taekwondo), Anas Essayi (argent, 1.500 m), Yassine Elouarz (argent, boxe), Yassine Sekouri (argent, karaté), Oussama Edari (bronze, karaté) et Nabil Ech-Chaabi (argent, karaté).

Organisée du 6 au 18 octobre sous le thème "Vivre l'avenir", l'édition de Buenos Aires avait réuni plus de 4.000 athlètes issus de plus de 200 pays dans 32 épreuves sportives.