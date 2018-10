Madagascar: Mines - 2,3 tonnes d'or exportées

Le projet d'application du nouveau code minier, encore en discussion, définira le nouvel environnement entrepreneurial des mines ultérieurement. La foire internationale des gemmes et bijoux sera le tremplin de lancement du «label Madagascar», comme marque distinctive et valorisante des produits miniers du pays. Des ventes expositions de produits pierres précieuses et la mise à disposition de laboratoire d'expertise d'un côté, les conférences-débats de l'autre pour les visiteurs.

Le secteur minier au premier plan pour le développement de l'industrie à Madagascar. L'instauration d'une structure légale pour le suivi et le contrôle des flux de l'exploitation des ressources minières constitue un des éléments essentiels à cette vision. Après 3 ans de création, l'Agence nationale de l'or (ANOR) présente 2,3 t d'or d'exportation légale recensée contre une dizaine de kg par an auparavant.

Copyright © 2018 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.