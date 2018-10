Soudan: Le ministre du Pétrole rencontre l'ambassadeur de la Chine au Soudan

L'ambassadeur a indiqué que cette visite s'inscrivait dans le cadre de la fin de son mandat de quatre ans au Soudan, qui avait connu un développement rapide et fructueux dans tous les domaines, notamment des échanges de visites à différents niveaux et la signature de plusieurs accords lors de la visite du Maréchal Omar Al-Bashir en Chine afin d'améliorer les relations entre les deux pays.

Il a déclaré qu'un grand nombre de sociétés chinoises travaillaient dans le secteur des minéraux au Soudan, ajoutant que chaque investisseur trouverait tous ses droits en matière de coopération et d'assistance au profit du Soudan et des investisseurs.

- Le ministre du Pétrole, du Gaz et des minéraux, Azhari Abdul Qader Abdullah a salué les efforts de l'ambassadeur de la Chine au Soudan et décrit la période de son travail de réussit et distingué tout en soulignant la profondeur des relations sino-soudanaises.

