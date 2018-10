Soudan: Bashir - Haroun et Himaidti des fils fidèles du salut

Khartoum — Le président de la République maréchal Omar Al-Bashir a confirmé que ce qui s'était passé entre M. Ahmad Haroun gouverneur du Nord-Kordofan et le Lt-Gen Mohammad Hamdan Dalgu Himaidti, commandant des forces de soutien rapide, divergeaient quant aux points de vue et non au conflit personnel, exploités par les détracteurs qui se moquent du peuple soudanais, tous deux sont fideles au Salut National.

Dans son allocution devant la maison d'hôtes, Al-Bashir a pris la parole lors du banquet organisé en présence de M. Haroun et Lt-Gen Himaidti et d'autres leaders militaires, officiels, politiques, l'administration civile, de médias et de la presse.

M.Ahmad Haroun gouverneur de l'état fédéré du Nord-Kordofan a souligné que leurs grands objectifs est de préservation la sécurité, la souveraineté du Soudan et son développement.

Pour sa part, Lt-Gen Mohammad Hamdan, Himaidti commandant des forces de soutien rapide, a déclaré que M.Harun et lui-même étaient plus cohésifs qu'auparavant, soulignant que leur désaccord était éphémère et qu'ils cherchaient à faire face aux défis qui menacent de nouveau le Soudan, afin de préserver l'unité et la sécurité du citoyen.