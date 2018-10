Madagascar: Nutrition et développement - Une forte corrélation soutenue par Dr Jean Bulard

La nutrition équilibrée est indispensable pour un bon développement, selon le Dr Jean Bulard.

De passage à Madagascar, le médecin nutritionniste comportementaliste Dr Jean Bulard a donné une conférence sur le thème « Nutrition et Développement », hier au Grand amphi DEGS, Université d'Antananarivo.

Sensibiliser les étudiants sur l'intérêt d'avoir un bon équilibre alimentaire pour favoriser la santé et un bon développement. C'est l'objectif cité par Dr Jean Bulard, invité par le maître de conférences Holimalala Randriamanampisoa et les étudiants en Economie du Développement, Master 2 à l'Université d'Antananarivo. « Cet équilibre alimentaire nécessite l'apport de différents aliments autres que le riz. Ces différents apports permettraient un développement accru de différentes filières agroalimentaires : la pêche, l'industrie de la conserverie du poisson, la diversification des cultures, etc. Il est important de porter une attention particulière à la nutrition.

Alors que le monde cherche à accélérer et maintenir les progrès récemment accomplis en matière de développement, et à les accroître de sorte à englober les lieux et les personnes qui ont été laissés pour compte. Il y a urgence à agir et à conférer un rôle plus important à la nutrition. Ces objectifs s'intègrent parfaitement dans le cadre des Objectifs du développement durable. La nutrition est aussi, notamment, un droit fondamental pour tous. Sans une bonne nutrition, le corps et l'esprit ne peuvent fonctionner correctement, ce qui sape les fondements de la vie économique, sociale et culturelle », a soutenu le Dr Jean Bulard dans sa présentation.

Se prendre en main. Cet expert a commencé la conférence sur une réflexion du philosophe Georges Abraham : « Les jeunes sont locataires de leur corps. Il arrive un moment où tout individu découvre qu'il est propriétaire de cette enveloppe et que comme tout propriétaire, les soins qui lui sont portés deviennent très différents. Mais pour en prendre soin, faut- il encore savoir que faire: connaître son fonctionnement, savoir ce qu'il est important d'éviter et ce qu'il est nécessaire de consommer ». Selon le Dr Jean Bulard, le choix appartient à chacun. « Est-ce que nous voulons rester locataires de notre corps en gardant nos habitudes, ou en devenir propriétaires en changeant aussi bien sur le plan physiologique, physique que psychique ? Ainsi, une assiette alimentaire bien équilibrée éloignera le spectre des maladies de carence ou de surcharge telles que le diabète, la goutte et la dénutrition. Pour moi, le besoin le plus important de chacun est d'être clair avec soi-même », a-t-il soutenu. D'après ses propos, cette conscientisation personnelle permettra une conscientisation collective. Cela passe par une nutrition équilibrée répondant à nos besoins physiologiques de base, permettant un développement de notre cerveau, donc de notre conscience.