Madagascar: BFV-Société Générale - Campagne de vulgarisation du paiement par carte

La BFV-Société Générale poursuit les actions pour la vulgarisation du paiement à distance. A cet effet, elle a organisé, du 14 juillet au 14 septembre dernier, la campagne « Paie avec ta carte ».

S'adressant à tous les porteurs d'une carte VISA BFV-Société Générale, et aux commerçants dans tout Madagascar, cette campagne, comme son nom l'indique, vise à promouvoir le paiement par carte. Une occasion pour la banque de mettre en avant le gain de temps et la sécurité que représentent l'utilisation de la carte de paiement. Mais également et surtout les avantages de la démonétisation, encore trop peu présente dans l'esprit des utilisateurs.

Ainsi, les commerçants du secteur de la grande distribution ont eu l'occasion de participer au Challenge TPE, basé sur le volume des transactions effectuées pendant ces derniers mois. Les porteurs d'une carte BFV-Société Générale ont quant à eux pu participer à la campagne « Paie avec ta carte », basée cette fois-ci sur le volume de règlements par carte effectués entre le 14 juillet et le 14 septembre 2018. À l'issue de ce challenge, le meilleur commerçant et les trois meilleurs porteurs pour les cartes « Varongy », « Ebène » et « Ebène Or » ont été récompensés vendredi dernier lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège de la BFV Antaninarenina. Les gagnants ont eu droit à des voyages et des rétrocessions sur les commissions. Pour les particuliers, les heureux gagnants sont : Rakoto Henri Victorien Nirina, Rasoarilala Suzanne, Romain Bajolle, Stella Larissa Sambeanaka, Fomba Eva Georgette, Razafimanana Arsène. Pour les entreprises : Karibu Madagascar SARL, SANIFER et Princesse Bora Lodge.