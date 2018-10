Madagascar: SSME - Renforcement de la vaccination de routine

La vaccination est l'un des plus grands volets de la SSME.

La 25e édition de la Semaine de la Santé de la Mère et de l'Enfant (SSME) a été lancée hier, à Mahajanga. Une nouvelle édition destinée, par ailleurs, au lancement du renforcement des actions de vaccination de routine à Madagascar.

La vaccination de routine sera désormais beaucoup plus renforcée. Une initiative entreprise lors du lancement officiel de la Semaine de la Santé de la Mère et de l'Enfant. La transition est ainsi déjà en marche et les districts de Morondava et d'Andramasina ont été choisis pour la période d'essai. Si cette démarche porte ses fruits, il est possible que la campagne SSME n'ait plus lieu à partir de l'année prochaine, selon le représentant des partenaires techniques et financiers, présent à Mahajanga lors du lancement de la SSME hier. L'objectif est alors de capitaliser tous les acquis de ces 25 éditions de la SSME, notamment en matière de vaccination. Ce, en intégrant toujours les paquets de services ayant un fort impact sur la santé maternelle et infantile tout au long de l'année.

Boeny. Pour la région Boeny en particulier, la SSME a des impacts tangibles sur la santé des enfants. Au total, 2 354 enfants de moins de 12 mois, non vaccinés en DTC3 lors de la précédente campagne, figurent parmi sa priorité, sur les 16 648 recensés. Pour rappel, près de 4,5 millions d'enfants et 500 000 femmes enceintes dans toute l'île sont ciblés durant la SSME. Pour cela, 6 600 agents de santé et 21 000 mobilisateurs sont répartis dans les 114 districts sanitaires du pays jusqu'au 26 octobre. Un budget de 1,2 million USD - financement alloué par les partenaires tels l'USAID, le gouvernement canadien, Alliance Gavi, OMS, UNICEF, Comaress - a été mobilisé pour cette 25e édition de la SSME. Ce financement n'inclut cependant pas les dépenses pour l'achat des vaccins. Rappelons que le thème choisi cette année pour la SSME est « Famille en bonne santé, un atout pour le développement du pays », incitant l'ensemble de la famille à se mobiliser en faveur de la santé maternelle et infantile.